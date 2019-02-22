أغنى رجل في الصين.. نصائح مؤسس امبراطورية "علي بابا" للنجاح

إذا كنت رائد أعمال أو لديك الرغبة لتصبح رائد أعمال ناجحا فعليك الإنصات الى نصائح" جاك ما" مؤسس شركة علي بابا للتجارة الإلكترونية الملياردير الصيني العصامي والذى بدأ كرائد أعمال ليصبح أغنى رجل في الصين.

يرى جاك ما أنه عندما تكون بعمر الخامسة والعشرين عليك ألا تقلق، أي خطأ ترتكبه هو بمثابة دخل وعائد رائع ودرس وخبرة.

لم يكن الملياردير الصيني الأشهر عالميا حاليا منذ سنوات سوى شخص عادي، وبالرغم من ذلك استطاع أن يحقق نجاحا قياسيا وأسس شركة "علي بابا" أكبر شركة تجارية إلكترونية في العالم.

بدأ جاك حياته المهنية كمدرس بسيط للغة الإنجليزية، وتحول في فترة قصيرة من مدرس براتب تعيس إلى عملاق في عالم التكنولوجيا وإلى أغنى رجل في الصين.

ومن أبرز نصائحه والتي يتحدث عنها في معظم لقاءاته وحواراته الصحفية والتلفزيونية:

- "لم ننجح اليوم لأننا فعلنا الكثير من الأشياء الجيدة اليوم بل كنا نحلم بهذا النجاح منذ 15 عام "

-"السر هنا أننا حاولنا مساعدة الشباب الذين يريدون النجاح لأن الشباب الصغار سيصبحون هم الكبار في يوم ما، ولكي تنجح كل ما عليك أن تغرس البذرة الصالحة في عقول الشباب الصغار لكي يكبروا ويغيروا العالم فيما بعد".

- "نحن لم نكن نملك أبا غنيا أو عما ذا قوة وسلطة بل حاولنا دعم عملائنا".

- "لا ترى في الفرصة إلا الأهداف القريبة "قصر النظر".

- كن سعيدا حول ما تملكه: يقول جاك إن أسعد يوم بالنسبة له هو اليوم الذي تقاضى فيه 20 دولارًا بعد تخرجه، والآن لدي الملايين التي تجلبت لي الصداع.

- من يريد النجاح لا يحتاج إلى علاقات لتحقيقه.

- يجب عليك البقاء وفيا ومتفائلا لأن اليوم سوف يكون صعبا جدا، وغدا سوف يكون أكثر صرامة، وبعد غد سوف يكون جميلا.