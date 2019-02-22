دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الديوان الملكي: وفاة الأميرة أضواء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز

أعلن الديوان الملكي، وفاة الأميرة أضواء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز.

وقال الديوان الملكي، في بيان صادر عنه اليوم، إنه سيصلى على الأميرة، اليوم الجمعة الموافق 17 / 6 / 1440ه، بعد صلاة العشاء، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وفيما يلي بيان الديوان الملكي:

انتقلت إلى رحمة الله تعالى، صاحبة السمو الأميرة أضواء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الجمعة الموافق 17 / 6 / 1440هـ، بعد صلاة العشاء، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.