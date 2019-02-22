دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة آبل تقدم طلبًا للحصول على براءة اختراع لهاتف جديد قابل للطي

أطلقت شركة سامسونج ولأول مرة بالنسبة للشركات الكبرى هاتفًا عمليًا يمكن طيه وتحويله من هاتف صغير إلى أخر كبير على طريقة الأجهزة اللوحية، وهي تقنية تبدو كمستقبل للهواتف الذكية القادمة خصوصًا وأن هواوي أعلنت عن عملها لإطلاق هاتف خاص قابل للطي بتقنية الجيل الخامس خلال الأيام القادمة، كما أن شركات كبرى أخرى مثل شاومي عبرت عن نفس الأمر.

لكن على الجهة المقابلة، فإن آبل لا تريد ترك مصنعي هواتف أندرويد يقومون بإنتاج هذا النوع من الهواتف وحدهم، حيث أنها قامت بتقديم طلب لمكتب التجارة وبراءات الاختراع الأمريكية للحصول على اعتماد لإنتاج جهاز قابل للطي، وعلى ما يبدو أن آبل لا تريد جعل هذا الأمر حصرًا على الهواتف، فالطلب يحتوي على بنود لتوسيع عمل التقنية لتشمل الأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة، كما أنها تريد تقديم أجهزة جديدة بفضل هذه التقنية.

يمكن القول أن تقديم الطلب لا يعني اعتماده رسميًا، حيث يحتاج بعض الوقت لإتمام الأمر والحصول على براءة الاختراع، لكنه يعني أن الشركة فكرت بجدية في هذا الأمر وربما تكون مستعدة لإطلاق أول هواتفها القابلة للطي في 2020 بالتزامن مع إطلاق أول آيفون بتقنية الجيل الخامس.

التدوينة آبل تقدم طلبًا للحصول على براءة اختراع لهاتف جديد قابل للطي ظهرت أولاً على عالم التقنية.