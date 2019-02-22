- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
حذَّرت وزارة الصحة من انتقال الأمراض الوراثية إلى الأبناء، إذا أظهرت فحوصات الزواج عدم التطابق بين الزوجين.
وأوضحت الوزارة في رسائلها التوعوية حول فحوصات الزواج، أنه إذا كانت التحاليل غير متطابقة لأن الزوجين مصابان أو حاملان لمرض وراثي، فإن المرض سينتقل للأبناء، وما يقال إنهما يمكنهما الزواج وأن يُرزقا بأطفال سليمين غير صحيح.
وبينت أن الطريقة الوحيدة لمنع انتقال المرض والإصابة به في الأبناء هو أن يكون أحد الزوجين سليماً تماماً.
كانت هذه تفاصيل خبر #الصحة تحذر: عدم تطابق فحوصات #الزواج يتسبب في انتقال الأمراض إلى الأبناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.