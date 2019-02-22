الصحة تحذر: عدم تطابق فحوصات #الزواج يتسبب في انتقال الأمراض إلى الأبناء

صحيفة الخليج الالكترونية

حذَّرت وزارة الصحة من انتقال الأمراض الوراثية إلى الأبناء، إذا أظهرت فحوصات الزواج عدم التطابق بين الزوجين.

وأوضحت الوزارة في رسائلها التوعوية حول فحوصات الزواج، أنه إذا كانت التحاليل غير متطابقة لأن الزوجين مصابان أو حاملان لمرض وراثي، فإن المرض سينتقل للأبناء، وما يقال إنهما يمكنهما الزواج وأن يُرزقا بأطفال سليمين غير صحيح.

وبينت أن الطريقة الوحيدة لمنع انتقال المرض والإصابة به في الأبناء هو أن يكون أحد الزوجين سليماً تماماً.