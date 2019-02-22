انت الان تتابع قوات الاحتلال تعتقل عشرات الفلسطينيين في القدس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
ذكرت وكالة الأناضول، في نبأ عاجل منذ قليل، نقلا عن مراسلها في فلسطين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت عشرات الفلسطينيين في القدس الشرقية قبيل احتجاجات متوقعة، اليوم الجمعة. وذلك بعد يومين فقط، من قصف طائرات استطلاع إسرائيلية، منطقة مخيمات العودة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، بالتزامن مع احتشاد محتجين فلسطينيين في المنطقة. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن استهداف مواقع لحركة "حماس" جاء ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
وأقر الكنيست العام الماضي قانونا يقضي باقتطاع جزء من هذه الأموال ردا على تقديم السلطة الفلسطينية مبالغ إلى عائلات الفلسطينيين المسجونين لدى الدولة العبرية، بسبب تنفيذهم هجمات ضد مواطنين إسرائيليين. وتجمع إسرائيل نحو 127 مليون دولار في الشهر على شكل رسوم جمركية مفروضة على البضائع المتجهة إلى الأسواق
وأقر الكنيست العام الماضي قانونا يقضي باقتطاع جزء من هذه الأموال ردا على تقديم السلطة الفلسطينية مبالغ إلى عائلات الفلسطينيين المسجونين لدى الدولة العبرية، بسبب تنفيذهم هجمات ضد مواطنين إسرائيليين.
وتجمع إسرائيل نحو 127 مليون دولار في الشهر على شكل رسوم جمركية مفروضة على البضائع المتجهة إلى الأسواق الفلسطينية والتي تمر عبر المواني الإسرائيلية قبل أن تحولها إلى السلطة الفلسطينية.
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه لن يتسلم أموال المقاصة، في حال خصم منها أي مبالغ. (التفاصيل)
اقرأ أيضا: «الأقصى»: شرطة الاحتلال تعتدي على المصلين وتعتقلهم
كانت هذه تفاصيل خبر قوات الاحتلال تعتقل عشرات الفلسطينيين في القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.