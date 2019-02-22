اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي روت الداعشية الألمانية "ديريا" تفاصيل قضائها ليلة الزفاف في غرفة تعذيب بعد زواجها من أحد أعضاء التنظيم. تعرّفت ديريا على شخص ألماني يُدعى ماريو سكانيانيماكا، قادها إلى صفوف تنظيم داعش، وسافرا عبر الحدود التركية وتزوجا في سوريا. ليلة زواجها كانت في "غرفة تعذيب"، بها سلاسل معلقة ودماء تملأ الجدران وأدوات للتعذيب، يستخدمها التنظيم في تعذيب الأسرى والمعارضين لسياساته. التفاصيل من هنا:

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| داعشية ألمانية تقضي ليلة زفافها في غرفة تعذيب.. مشاهد صادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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