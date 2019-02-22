السعودية والصين تستعرضان فرص تطوير العلاقات

اسماء السيد - بكين: اجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هان تشنغ في قاعة الشعب الكبرى في بكين.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات السعودية الصينية، وفرص تطويرها بين البلدين الصديقين.

عقب ذلك، ترأس الأمير محمد بن سلمان الجانب السعودي في أعمال الدورة الثالثة للجنة المشتركة رفيعة المستوى، بينما ترأس الجانب الصيني هان تشنغ، وتم خلالها التطرق إلى التعاون المشترك بين البلدين، ومجالات التنسيق في الشأن السياسي والأمني.

وبحث الطرفان تعزيز أوجه التعاون في الجوانب التجارية والاستثمارية والطاقة والثقافة والتقنية، واستعراض آفاق الشراكة الثنائية بين الجانبين في نطاق رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق.

بعد ذلك وقّع ولي العهد السعودي ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني على محضر اجتماع الدورة الثالثة للجنة المشتركة رفيعة المستوى.