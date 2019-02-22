"العرفج": حرّاس الأمن في الشركات والمولات هم "الفئة المنسية" في المجتمع!

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

قال الدكتور أحمد العرفج إن حراس الأمن في المولات والبنوك والشركات هم الفئة المنسية، وفيهم مزايا الضعف.

وأشار إلى أنه كان في السعودية خمسة ملايين هندي، ونسبة الجريمة بينهم صفر؛ لأن تركيبة الهند علمتهم كيف يتعايشون.

جاء ذلك أثناء استضافته عبر برنامج "يا هلا بالعرفج" مساء أمس الأربعاء، وذلك عبر فضائية "روتانا خليجية"، من تقديم الزميل "مفرح الشقيقي".

وفي البداية، أشار "العرفج" إلى أن أغلب الحرفيين في سوق البخارية بالطائف، كانوا يتابعون عملهم، وهم يتابعون استقبال ولي العهد في باكستان.

كما نقل "العرفج" أمنيات أهالي مدينة "جدة" إلى الأمين، مؤكداً أن من أبرز المطالب هي الاهتمام بـ"الخُرمة" وجنوب جدة من حيث الشوارع والخدمات، بالإضافة إلى تكثيف الجولات التفتيشية ليرى ويتأكد بنفسه.

وفي فقرة "مزاين الكتب"، استعرض "العرفج" رواية "بقيلي" لمؤلفه "خالد ربيع".