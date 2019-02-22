"العرفج": حرّاس الأمن في الشركات والمولات هم "الفئة المنسية" في المجتمع!

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قال الدكتور أحمد العرفج إن حراس الأمن في المولات والبنوك والشركات هم الفئة المنسية، وفيهم مزايا الضعف.
وأشار إلى أنه كان في السعودية خمسة ملايين هندي، ونسبة الجريمة بينهم صفر؛ لأن تركيبة الهند علمتهم كيف يتعايشون.
جاء ذلك أثناء استضافته عبر برنامج "يا هلا بالعرفج" مساء أمس الأربعاء، وذلك عبر فضائية "روتانا خليجية"، من تقديم الزميل "مفرح الشقيقي".
وفي البداية، أشار "العرفج" إلى أن أغلب الحرفيين في سوق البخارية بالطائف، كانوا يتابعون عملهم، وهم يتابعون استقبال ولي العهد في باكستان.
كما نقل "العرفج" أمنيات أهالي مدينة "جدة" إلى الأمين، مؤكداً أن من أبرز المطالب هي الاهتمام بـ"الخُرمة" وجنوب جدة من حيث الشوارع والخدمات، بالإضافة إلى تكثيف الجولات التفتيشية ليرى ويتأكد بنفسه.
وفي فقرة "مزاين الكتب"، استعرض "العرفج" رواية "بقيلي" لمؤلفه "خالد ربيع".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.