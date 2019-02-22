شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نشاط مكثف خلال زيارة ولى العهد السعودى للصين وتوقيع عدة اتفاقيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت السعودية والصين اليوم الجمعة عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ومشروعات الاستثمار والتعاون الثنائي بين البلدين، وذلك على هامش زيارة ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إلى الصين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن توقيع الاتفاقيات جاء عقب ترأس بن سلمان الجانب السعودي في أعمال الدورة الثالثة للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى، بينما ترأس الجانب الصيني نائب رئيس مجلس الدولة بالصين هان تشنج.



وتم خلال اجتماع الدورة الثالثة للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى التطرق إلى التعاون المشترك بين البلدين، ومجالات التنسيق في الشأن السياسي والأمني، بالإضافة إلى بحث تعزيز أوجه التعاون في الجوانب التجارية والاستثمارية والطاقة والثقافة والتقنية، واستعراض آفاق الشراكة الثنائية بين الجانبين في نطاق رؤية المملكة 2030، كما وقع الجانبان على محضر الاجتماع.



أعلام الصين والسعودية



وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعها عدد من الوزراء والمسئولين في البلدين اتفاقية للتعاون في النقل البحري، ومذكرة تفاهم بشأن دفع المشاريع ذات الأولوية للتعاون في الطاقة الإنتاجية والاستثمار (المجموعة الثانية)، ومذكرة تفاهم بشأن تشكيل فريق العمل لتيسير التجارة.

كما شملت اتفاقية القرض الحكومي بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة المالية الصينية بشأن تشييد وتجهيز ثلاثة مستشفيات في مدينة يانبيان بمقاطعة جيلين بالصين، واتفاقية بشأن إعادة تشييد وتأهيل المناطق المتأثرة بالزلزال في مدن ياءان وباوشينق ولوشان بمقاطعة سيتشوان، واتفاقية بين وزارة الداخلية السعودية ووزارة الأمن العام الصينية بشأن التعاون في مكافحة الجرائم الإلكترونية.



اجتماعات بين الجانبين



كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة والهيئة الوطنية الصينية للطاقة بشأن الاستثمار في الطاقة المتجددة، ومحضر الاجتماع بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب بين رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الأمن العام الصينية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال حقوق الملكية الفكرية.



رئيس الصين



ووقعا أيضا مذكرة تفاهم بشأن المشاركة في الاستثمار في مجموعة مشاريع للطاقة المتجددة، واتفاقية تعاون لاستحواذ شركة أرامكو على 9 % من مشروع جي جيانج للبتروكيماويات لإنتاج منتجات تكرير وايثيلين وبار از ايلين (PX)، بالإضافة إلى اتفاقية بين شركة أرامكو السعودية وشركة شمال الصين الصناعية (نورينكو) وشركة شينتشنغ الاستثمارية لمدينة بانجين بمقاطعة لياونينغ بشأن تأسيس شركة مشتركة للصناعة الكيميائية الدقيقة وهندسة المواد.