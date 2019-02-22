"أنصار الله" تعلن السيطرة على مواقع شرق البيضاء

© REUTERS / Abduljabbar Zeyad أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" بأن مقاتلي الجماعة نفذوا عملية عسكرية استهدفت الجيش اليمني في منطقة فضحة في جبهة ناطع شرق البيضاء. وأضافت القناة أن العملية أسفرت عن سيطرة الجماعة على عدد من المواقع. وأشارت إلى مقتل ثلاثة قياديين من الجيش اليمني في منطقة فضحة خلال العملية، بينهم أحمد سيف بحيبح وعبد الله أبو عشة، وعدد من العناصر.

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