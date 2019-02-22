الصين: نرى “إمكانات هائلة” في #السوق_السعودي

صحيفة الخليج الالكترونية

أفاد أكبر دبلوماسي في الحكومة الصينية، بأن بكين ترى “إمكانات هائلة” في الاقتصاد السعودي، وأنها تريد مزيداً من التعاون في مجال التقنية العالية، بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للصين.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان صدر في وقت متأخر يوم الخميس: خلال اجتماعه مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، قال وزير الخارجية وانغ يي؛ إن الملامح الرئيسة للعلاقات بين البلدين هي الاحترام والتفاهم والدعم المتبادل.

ونقلت الوزارة عن “وانغ”؛ قوله: لكل دول العالم الحق في التقدم.. والسعودية أحد الأسواق الناشئة ولديها إمكانات هائلة، والصين تدعم جهود السعودية لتنويع اقتصادها وترغب في تعزيز التعاون في مجال التقنية العالية.

وكشفت ثلاثة مصادر مطلعة، نقلاً عن “رويترز”، أن “أرامكو السعودية” تعتزم توقيع اتفاقات أولية للاستثمار في مجمعيْن لتكرير النفط والبتروكيماويات في إقليم لياونينغ بشمال شرقي الصين، في مشروع مشترك مع شركة الدفاع الصينية العملاقة نورينكو.