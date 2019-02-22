شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات «الأرصاد»: سحب رعدية ممطرة على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تتهيأ الفرصة بمشيئة الله تعالى لتكوّن السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ( الرياض ، الشرقية ، الحدود الشمالية، مرتفعات عسير، جازان، الباحة ) تمتد إلى مكة المكرمة ومرتفعاتها، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شرق وشمال المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي و الأوسط و جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين و نصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة18-40 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.