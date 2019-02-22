الكرملين يراقب ويتابع باهتمام تطور موقف أمريكا حيال سحب قواتها من سوريا

موسكو- سبوتنيك وقال بيسكوف للصحفيين "نحن لم نفهم حتى الآن عما يجري الحديث. أنتم تعلمون أن تصريحات أطلقت في البداية، والآن هناك تعديلات جديدة".

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وتابع "أحيانا نسمع تصريحات مختلفة من هيئات مختلفة، لذلك نحن نراقب باهتمام كبير ودقيق كيف يتطور موقف الولايات المتحدة حيال هذه المسألة ونحن نحلل حاليا التصريحات".

وكان ترامب أعلن، في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قرار سحب قوات بلاده من سوريا بدعوى تحقيق الانتصار على تنظيم "داعش"، المحظور في روسيا و العديد من الدول الأخرى، لكن دون تحديد جدول زمني.

وقدر مسؤولون أمريكيون أن عملية الانسحاب من سوريا قد تتواصل حتى مارس/ آذار أو أبريل/ نيسان المقبلين.