العراق والكويت يوقعان مذكرة تفاهم مشتركة في جميع المجالات

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قالت وزارة التجارة العراقية، في بيان: إن "العراق والكويت وقعا محضرا للتعاون الثنائي المشترك في جميع المجالات، واتفقا على آليات للتكامل الاقتصادي وحلحلة المشاكل العالقة بين البلدين"، وفقا لـ"السومرية نيوز" العراقية.

واعتبرت الوزارة أن "الاتفاق العراقي الكويتي، خطوة أولى في الاتجاه الصحيح لتفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتجاوز إشكاليات المرحلة السابقة".

ودعا الرئيس العراقي برهم صالح، يوم الأربعاء الماضي، إلى ضرورة تعزيز التعاون التجاري بين العراق والكويت، وسبل تطويره لتحقيق التنمية الاقتصادية لما فيه مصلحة الشعبين.

كما وصف رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، العلاقات التي تربط العراق والكويت بأنها استثنائية، ويسودها التعاون وحسن النوايا. وأضاف أن "العراق يسير بخطا ثابتة لتجاوز صعوبات الماضي وآثار الحروب المدمرة، وأمامنا مهمة البناء بالتعاون مع أشقائتا وإقامة علاقات شراكة اقتصادية وتجارية لصالح شعوبنا والمنطقة عموما".