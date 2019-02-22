بدعوى حفظ السلام.. أمريكا تتراجع عن سحب كامل قواتها من سوريا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أن البنتاجون سيبقي نحو مائتي جندي أميركي في سوريا بعد تنفيذ الانسحاب الذي أعلن عنه الرئيس ترامب" target="_blank">دونالد ترامب في وقت سابق.

ويتزامن هذا الإعلان مع انتقادات حادة لقرار الانسحاب حتى من أعضاء الحزب الجمهوري الرافضين بشدة لهذه الخطوة، وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستترك "مجموعة صغيرة لحفظ السلام" من 200 جندي أمريكي في سوريا لفترة من الوقت بعد انسحابها وذلك بعد تراجع الرئيس ترامب" target="_blank">دونالد ترامب عن سحب القوات بالكامل.

وفي ديسمبر الماضي أمر ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا وقوامها 2000 جندي قائلاً إنهم هزموا متشددي تنظيم "الدولة الإسلامية" هناك على الرغم من أن مقاتلين سوريين تدعمهم واشنطن ما زالوا يخوضون معركتهم النهائية ضد آخر مواقع التنظيم، إلا أن ترامب يتعرض لضغط من عدة مستشارين لتعديل سياسته بما يضمن حماية القوات الكردية التي عززت القتال ضد "الدولة الإسلامية" والتي ربما تتعرض الآن لتهديد من تركيا والتصدي للنفوذ الإيراني في سوريا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان مقتضب "ستبقى مجموعة صغيرة لحفظ السلام من نحو 200 في سوريا لفترة من الوقت"، وتم إعلان القرار بعد أن تحدث ترامب هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقال بيان للبيت الأبيض إنه فيما يتعلق بسوريا اتفق الزعيمان على "مواصلة التنسيق بشأن إقامة منطقة آمنة محتملة".

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إن الإعداد لقرار ترامب يجري منذ فترة، ولم يتضح إلى متى ستظل القوة البالغ قوامها 200 جندي في المنطقة أو متى ستنشر تحديدًا.

ويمهد الإبقاء على مجموعة صغيرة من الجنود الأمريكيين في سوريا، الطريق ليتعهد حلفاء أوروبيون بالمساهمة بمئات الجنود للمساعدة في إقامة منطقة آمنة محتملة في شمال شرق سوريا ومراقبتها.

وقال مسؤول أمريكي في تصريحات صحفية، إن الخطة الأولية هي الاحتفاظ بقوات في شمال شرق سوريا والتنف، وأضاف أن التخطيط لا يزال جاريا وقد تطرأ تغييرات.

وأنشئت قاعدة التنف حين سيطر مقاتلو "الدولة الإسلامية" على شرق سوريا المتاخم للعراق. لكن منذ إخراج المتشددين أصبح للقاعدة دور ضمن الاستراتيجية الأمريكية لاحتواء التوسع العسكري الإيراني.