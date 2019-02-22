مصادر «عاجل» تكشف تفاصيل العثور على طفل الرياض المفقود

كشف ناصر البريكان، خال الطفل، فيصل المهيدب، الذي فقد اليوم في حي القدس بالرياض، عن تفاصيل العثور على نجل شقيقته.
وأوضح ناصر البريكان، في تصريح لـ«عاجل»، أن ابن شقيقته فيصل، البالغ من العمر 11 عامًا، عثر عليه بعدما أنهكه المسير لمسافة طويلة، مشيرًا إلى أنه دخل إلى أحد المستوصفات في حي النهضة، والذي بدوره سلّم الطفل لمركز الشرطة.
وتابع: «أن الشرطة أبلغت أسرته بالعثور عليه، مشيرًا إلى أنه يتمتع بصحة جيدة» .
وكان خال الطفل، قال إنه نجل شقيقته كثير الحركة، ولا يتقبل الغرباء، مطالبًا من يعثر عليه الاتصال بالرقم 0543265335 أو إبلاغ الجهات الأمنية، راصدة مكافأة مالية العثور على مفقودهم.
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