دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper أمين عسير يشكل لجنة للتحقيق في «ظلم نجود العسيري»

وجه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بتشكيل لجنة للتحقيق في تظلم المواطنة نجود العسيري، على قرار الأمانة بتطبيق مخالفة زيادة عدد الأدوار عن الحد المسموح به وأيضًا الاعتداء على حدود التنظيم بالبناء في الارتداد.

وقالت أمانة عسير، في بيان صادر عنها اليوم، إنه فور اطلاع أمين منطقة عسير على تظلم المواطنة اتجاه المخالفة التي طبقت بحقها، وجه بتشكيل لجنة متخصصة وبشكل عاجل للتأكد من التظلم والتحقق من الموضوع.

وأكدت الأمانة حرصها على حفظ حقوق جميع المواطنين والمواطنات وتسهيل إجراءاتهم وتمكينهم من القيام بأعمالهم بكل يسر، وبما يتماشى مع الأنظمة والتعليمات ويحفظ حقوق الجميع.

وكان المتحدث الرسمي بأمانة منطقة عسير ماجد الشهري، نفى الثلاثاء الماضي، صحة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان «ظلم نجود العسيري من أمانة عسير بإزالة منزلها بالكامل»، مشيرًا إلى أن ذلك عارٍ تمامًا من الصحة.

وأضاف الشهري، في بيان صادر عنه اليوم، أن المواطنة تم إيقافها عن البناء؛ كون المبنى لا يزال تحت الإنشاء، إلا أنها رفضت الامتثال لذلك مستغلة في ذلك أوقات الإجازات بالعمل خلالها، مع إغلاق الأبواب على العمالة التي تقوم بالبناء داخل المبنى.

وأشار إلى أنه تم تطبيق المخالفة بحق المواطنة حسب لائحة الغرامات والجزاءات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218 بتاريخ 6/8/ 1422هـ، وتطبيق المادة 1/1/4 والتي تنص على «في حالة زيادة عدد الأدوار عن الحد المسموح به، تتم إزالة المباني المخالفة على نفقة المالك مع دفع الغرامة المحددة لذلك».

وأردف المتحدث الرسمي بأمانة منطقة عسير، أن المواطنة نجود العسيري، تجاوزت في عدد الأدوار المسموح بها في البناء، وقد تم الرد على مقام الإمارة بشأن الشكوى الواردة بتاريخ 8/6/1440هـ.

وشددت على أنه لا صحة لما تم ذكره في مقطع الفيديو المتداول من إزالة المبنى بالكامل؛ حيث إن الإزالة محددة بالدور المخالف، حسب أنظمة البناء، مؤكدة أن النظام يتم تطبيقه على الجميع دون استثناء.