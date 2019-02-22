شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الأمم المتحدة يبحث مع بومبيو جهود إحلال السلام باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن ستيفان دوجاريك متحدث باسم الأمم المتحدة، أن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريس بحث مع وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو جهود إحلال السلام فى اليمن . وقال المتحدث باسم المنظمة الأممية ستيفان دوجاريك - فى تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة ـ إن بومبيو والأمين العام "ناقشا الوضع فى اليمن لا سيما تنفيذ اتفاق ستوكهولم وأهمية أن تبدأ الأطراف بالمرحلة الأولى من الانسحاب من الحديدة".

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