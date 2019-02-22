مصر تطلب رسميا توضيحا من السعودية لأمر وصفته بـ"الصعب"

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وأوضح أبو ستيت، في كلمته خلال الاحتفالية التي أقامتها جمعية رجال الأعمال المصريين، أمس الخميس، أن "هناك عددا من المبررات التي تؤكد براءته، منها أن المحصول يتم حصاده في شهر مايو، ولا يمكن بعد مرور 8 شهور على حصاده وتصديره كل هذه المدة أن يكون به متبقيات من المبيدات، فضلا عن أن الكميات المكتشف وجود متبقيات مبيدات بها تم جمعها من الأسواق السعودية "، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".

وأشار وزير الزراعة المصري، إلى أنه لم تصل إلى مصر بيانات رسمية بالشحنات المرفوضة، إذا كانت هناك رسائل مرفوضة، لافتا إلى أن جميع العينات التي تم سحبها من الأسواق المصرية أيضا أكدت أنها أقل من الحدود المسموح بها لمتبقيات المبيدات، وتم إبلاغ المستشار التجاري للسفارة المصرية لدى السعودية بكل هذه النتائج، وهو ما يعني انتفاء المسؤولية عن الصادرات المصرية من البصل فيما يتعلق بمتبقيات المبيدات.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، قد فرضت حظرا مؤقتا على استيراد سلعة البصل من مصر.

وشدد وزير الزراعة المصري على أن القاهرة تحتاج من الجانب السعودي توضيحا علميا ومستنديا حول أسباب رفض استيراد البصل المصري، مشيرا إلى أن القاهرة تواصل تنفيذ برامج تضمن عدم حدوث أية مشكلات تتعلق بتصدير أية حاصلات زراعية إلى الخارج فيما يتعلق بمتبقيات المبيدات.