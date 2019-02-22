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© REUTERS / GLEB GARANICH
وأشار وزير الزراعة المصري، إلى أنه لم تصل إلى مصر بيانات رسمية بالشحنات المرفوضة، إذا كانت هناك رسائل مرفوضة، لافتا إلى أن جميع العينات التي تم سحبها من الأسواق المصرية أيضا أكدت أنها أقل من الحدود المسموح بها لمتبقيات المبيدات، وتم إبلاغ المستشار التجاري للسفارة المصرية لدى السعودية بكل هذه النتائج، وهو ما يعني انتفاء المسؤولية عن الصادرات المصرية من البصل فيما يتعلق بمتبقيات المبيدات.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، قد فرضت حظرا مؤقتا على استيراد سلعة البصل من مصر.
وشدد وزير الزراعة المصري على أن القاهرة تحتاج من الجانب السعودي توضيحا علميا ومستنديا حول أسباب رفض استيراد البصل المصري، مشيرا إلى أن القاهرة تواصل تنفيذ برامج تضمن عدم حدوث أية مشكلات تتعلق بتصدير أية حاصلات زراعية إلى الخارج فيما يتعلق بمتبقيات المبيدات.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تطلب رسميا توضيحا من السعودية لأمر وصفته بـ"الصعب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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