جيمس بيكر يكذب بندر بن سلطان بشأن رواية قطر... والدوحة ترد رسميا

ونفى المسؤول الأمريكي الأسبق، رواية الأمير بندر بن سلطان التي ورد فيها أن جيمس بيكر وصف القطريين أمامه بالأغبياء، وقال له: "دعهم يتعلمون".

وقال بيكر، في بيان نشره مركز "بيكر" عبر صفحته الموثقة في "تويتر"، أمس الخميس: "لا أذكر قط في أي وقت مضى أنني أخبرت الأمير السعودي بندر خلال حرب الخليج (1990-1991) أن القطريين أغبياء… دعهم يتعلمون".

​بدوره، علق مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية، أحمد بن سعيد الرميحي، على نفي بيكر بالقول: "التاريخ الحديث صعب تزويره، خصوصا أن أكثر شواهده أحياء وما زالوا (بقدرات عقلية حاضرة)".

وقال الرميحي موجها كلامه للأمير بندر: "أخرجوه من جحره ليكون شاهدا على التاريخ، وأخذته الحماسة للانجراف للكذب والتهويل وصنع البطولات الزائفة، وتناسى أن الشواهد كثيرة على سوء مرحلته".

​وكانت صحيفة "إندبندنت العربية" قد نشرت في الـ19 فبراير/ شباط الجاري، لقاء مطولا على موقعها الإلكتروني، للحلقة الرابعة، من حوارها مع الأمير بندر بن سلطان.

وجاء على لسان بندر: "قال بيكر لي: أخبرت الرئيس جورج بوش (الأب) واتفقنا أن أبلغ حمد بن جاسم (رئيس الوزراء القطري السابق) إنه لا داعي للانتظار، وكذلك نحن ننتظر رد السعودية بشأن استضافة القوات الأمريكية في الخليج بعد انتهاء حرب تحرير الكويت".

وتابع رئيس الاستخبارات السعودي الأسبق روايته قائلا: "ضحكت من تصرف بيكر بشأن اتصاله مع بن جاسم، وقلت له: فشلتوا الرجل، فكان رد بيكر عن تصرف القطريين: أغبياء دعهم يتعلمون"، على حد قوله.