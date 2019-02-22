بومبيو يبحث أزمة اليمن مع الأمين العام للأمم المتحدة

اسماء السيد - الأمم المتحدة: أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة أن الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش بحث الخميس مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو جهود احلال السلام في اليمن وأزمة فنزويلا.

وعقد اللقاء الذي دام مدة 35 دقيقة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بطلب من بومبيو.

وقال المتحدث باسم المنظمة الأممية ستيفان دوجاريك إن بومبيو والأمين العام "ناقشا الوضع في اليمن ولا سيما تنفيذ اتفاق ستوكهولم وأهمية أن تبدأ الأطراف بالمرحلة الأولى من الانسحاب من الحديدة".

وأضاف "لقد ناقشا أيضا الوضع في فنزويلا والمنطقة" دون اعطاء مزيد من التفاصيل.

واتفقت الحكومة اليمنية مع الحوثيين على مرحلة أولى لانسحاب المقاتلين من ميناء الحديدة، وذلك بالتزامن مع وقف لاطلاق النار تم التوصل اليه في السويد.

ويعتبر ميناء الحديدة المنفذ الذي تدخل عبره المساعدات والامدادات الى اليمن حيث يعيش الملايين على حافة المجاعة.

وأبلغ مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث مجلس الأمن الثلاثاء انه يتوقع أن يبدأ سحب القوات في الأيام المقبلة، لكن بحلول الخميس لم يكن هناك أي تحرك على الأرض.

وفيما يتعلق بفنزويلا دعا غوتيريش إلى إجراء مفاوضات سياسية جادة لإنهاء المواجهة بين زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا والرئيس نيكولاس مادورو.

وتدفع الولايات المتحدة من أجل حشد المزيد من الاعتراف بغوايدو المدعوم من نحو 50 دولة حتى الآن، من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا والعديد من دول أمريكا اللاتينية مثل البرازيل والأرجنتين وكولومبيا.

وتتزايد المخاوف من احتمال حصول مواجهة عنيفة مع استمرار محاولات غوايدو ادخال مساعدات إنسانية أمريكية إلى فنزويلا عبر كولومبيا، في تحد لحكومة مادورو التي تتهم واشنطن باستخدام المساعدات كغطاء لتغيير النظام.

وقالت الأمم المتحدة انه لا ينبغي تسييس المساعدات.