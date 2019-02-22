شكرا لقرائتكم مصر تدعو إلى تكامل عربي في الصناعات العسكرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - «الحياة» | منذ 5 ساعات في 22 فبراير 2019 - اخر تحديث في 21 فبراير 2019 / 22:14

دعت القاهرة إلى تحقيق التكامل العربي في الصناعات العسكرية الدفاعية وتطورها، مؤكدة أن الأجواء مُهيأة حالياً لإحياء المشروع الذي أُنُشئت من أجله الهيئة العربية للتصنيع، لتأسيس صناعة دفاع عربي مُشترك.



وقالت الهيئة العربية للتصنيع إن فعاليات معرض «إيدكس 2019» المنعقد في أبو ظبي شهدت نشاطاً مُكثفاً للهيئة، إذ قام الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، والقائد العام للقوات المُسلحة الإماراتية، بتفقد جناح الهيئة، وأطلع من القائمين عليها على أحدث النظم الذكية التي تُوظفها الهيئة في صناعاتها الدفاعية وفق أحدث الأساليب والتقنيات العالمية المعمول بها في هذه الصناعة. وأعرب زايد عن اعتزازه بمُشاركة الهيئة العربية للتصنيع في مثل هذا الحدث العالمي لتعرض آخر مُبتكراتها في مجال الصناعات الدفاعية بمختلف أنواعه، مُبدياً إعجابه بجودة وتُميز المُنتجات ودور الهيئة المُتميز في تلبية احتياجات الدول العربية من الصناعات الدفاعية المُتطورة.

من جهته، أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية عودة الدول العربية للهيئة طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يُولي اهتماماً مُتزايداً بتحقيق التكامل العربي في الصناعات العسكرية الدفاعية وتطورها، مُشيراً إلى أن الأجواء مُهيأة حالياً لإحياء المشروع الذي أُنُشئت من أجله الهيئة العربية للتصنيع، لتأسيس صناعة دفاع عربي مُشترك.

وأشار التراس إلى أن التحالف العربي القوي بين الإمارات والسعودية والبحرين ومصر حالياً يُوفر الأساس والبنية التحتية لوجود صناعات دفاعية مُتطورة، مؤكداً ضرورة البدء في التصنيع المُشترك خلال الفترة المقبلة.

وأوضح التراس أن مكانة مصر ودورها الرائد كانت حافزاً قوياً لإقبال العديد من كبرى الشركات الدولية لعقد لقاءات مُشتركة مع وفد الهيئة العربية للتصنيع، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ونقل وتوطين التكنولوجيا، مشيراً إلى الاتفاق على التنسيق لإيجاد الحلول العلمية والتكنولوجية للمُعدات والأنظمة الدفاعية.

وشدد التراس على أن الهيئة العربية للتصنيع جاهزة للثورة الصناعية الرابعة، إذ تمتلك بنية تحية قوية، تعمل بها عمالة فنية مُتميزة في التخصصات كافة، كما تسعى لعقد شراكات مع الشركات العالمية لنقل وتوطين تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، لديها وللصناعة المصرية.

وتم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة «القناص» الكويتية بغرض تعزيز التسويق ودخول منتجات الهيئة للسوق الكويتي، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية التصنيع المُشترك مع عدد من كبري الشركات من فرنسا والولايات المُتحدة وألمانيا.