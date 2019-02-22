شكرا لقرائتكم مقتل شخصين في تحطم طائرة عسكرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الجزائر - رويترز | منذ 5 ساعات في 22 فبراير 2019 - اخر تحديث في 22 فبراير 2019 / 00:44

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أمس أن طائرة عسكرية تحطمت خلال رحلة تدريبية ما أدى إلى مقتل شخصين كانا على متنها. وأفادت الوزارة في بيان بأن الطائرة، وهي روسية الصنع من طراز «سوخوي 24»، تحطمت في وقت متأخر من مساء أول من أمس في منطقة زراعية مأهولة في ولاية تيارت شمال البلاد.



وهذا الحادث الأول من نوعه منذ أسوأ حادث تحطم لطائرة عسكرية تشهده البلاد والذي أدى الى مقتل 257 شخصاً في نيسان (أبريل) العام الماضي في قاعدة عسكرية قرب الجزائر العاصمة.