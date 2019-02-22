شكرا لقرائتكم عشرات القتلى بحريق ضخم في دكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دكا - أ ف ب، رويترز - | منذ 5 ساعات في 22 فبراير 2019 - اخر تحديث في 21 فبراير 2019 / 22:23

قُتل 81 شخصاً وجُرح 50 آخرون في دكا، في حريق ضخم التهم مباني سكنية في جزء تاريخي من العاصمة البنغالية، ما أدى إلى انفجارات وامتداد ألسنة اللهب إلى شوارع مجاورة.



وبدأ الحريق في مبنى تُخزّن فيه في شكل غير قانوني مواد كيماوية وبخاخات إزالة العرق وسلع منزلية مشابهة، وامتد بسرعة كبيرة إلى 4 مبان مجاورة. واحتجزت ألسنة اللهب اشخاصاً في مطعم وفي حفل زفاف في الجوار. وبثّت شبكات تلفزة تسجيلات مصوّرة اظهرت أن بوابة مبنى من 5 طوابق كانت مقفلة بسلاسل، ما أدى إلى احتجاز السكان داخله، فيما عرقل ازدحام مروري في الشوارع الضيقة عمليات الإنقاذ وفرار سكان، لا سيّما أن المباني ملتصقة ببعضها البعض.

وأعلن رئيس جهاز الإطفاء الوطني علي أحمد مقتل 81 شخصاً، مرجّحاً ارتفاع الحصيلة، علماً ان بين الجرحى 10 في حال حرجة. وتدفق مئات على مستشفى، بحثاً عن أقاربهم المفقودين، لكن معظم جثث القتلى احترقت لدرجة لا يمكن التعرّف على أصحابها.

ودخل إطفائيون استغرقهم السيطرة على الحريق نحو 12 ساعة، المبنى المحترق بحثاً عن جثث. واندلع الحريق في «شوق بازار» في حي موغال القديم في العاصمة، وهي منطقة يعود تاريخها إلى أكثر من 300 سنة. ورجّح أحمد أن يكون سبب الحريق اسطوانة غاز، علماً انه انتشر بسرعة في المبنى بسبب المواد السريعة الاشتعال المخزّنة فيه. وذكر شهود أن مواد كيماوية تُستخدم في منتجات منزلية، كانت مخزّنة أيضاً في مبان مجاورة، وانفجرت مع انتشار الحريق.

واشار مسؤولون الى ان عربات الإطفاء وجدت صعوبة في دخول الشوارع الضيقة، للوصول إلى موقع الحريق، كما كان هناك نقص في الماء لمكافحته، فاضطر الإطفائيون لسحب المياه من مسجد قريب.

واحتُجز أشخاص كانوا يحضرون حفل زفاف في مركز مجاور وسط النيران، وأُصيب كثيرون منهم. كما احتُجز آخرون في مطاعم صغيرة مجاورة. وقال مساعد لقائد الشرطة في العاصمة: «بين الضحايا مارّة وأشخاص كانوا يتناولون الطعام في مطاعم مجاورة أو يشاركون في حفل زفاف».

وذكر شاهد: «رأيت جثة محترقة لامرأة كانت تحتضن ابنتها، بعدكا اشتعلت النار في عربة الريكشو التي كانتا فيها». وقال تاجر التهمت النيران متجره عندما كان في صيدلية مجاورة يشتري دواءً: «سمعت انفجاراً كبيراً، استدرت فرأيت النيران تلتهم الشارع بأكمله وكان مكتظاً بسيارات وعربات الريكشاو».

وتتكرّر حرائق مبان في بنغلادش، ويعود ذلك إلى أسباب بينها التراخي في تطبيق قواعد السلامة والافتقار إلى إجراءات في هذا الصدد، ما أدى إلى مقتل مئات في السنوات الماضية.

وأسفر انهيار مصنع «رانا بلازا» عام 2013 عن مقتل أكثر من 1100 عامل، كما تسبّب حريق في مصنع للملابس عام 2012 في مقتل 112 شخصاً.