شكرا لقرائتكم خصما نتانياهو يتوحدان ضده استعداداً للانتخابات التشريعية الإسرائيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القدس المحتلة - أ ف ب | منذ 5 ساعات في 22 فبراير 2019 - اخر تحديث في 22 فبراير 2019 / 00:59

أعلن خصما رئيس الوزراء الإسرائيلي، الرئيسان، أمس، تشكيل تحالف بهدف هزم بنيامين نتانياهو في الانتخابات التشريعية المبكرة في 9 نيسان (أبريل) المقبل، ما يعكس فصلاً جديداً من احتدام المواجهة بين نتانياهو والجنرال السابق بني غانتز.



وأعلن رئيس حزب «حصينوت ليسرائيل» (مناعة لإسرائيل) الجنرال بيني غانتز ورئيس حزب «يش عتيد» (يوجد مستقبل) يائير لابيد صباح أمس تشكيل «قائمة موحدة للحزبين ستكون بمثابة حزب جديد للحكومة الإسرائيلية».

و«سيقدم هذا الحزب فريقاً جديداً للقيادة يضمن أمن اسرائيل ويعيد اللحمة الى الجهات المنقسمة في المجتمع الإسرائيلي»، وفق بيان مشترك للحزبين.

وأفاد البيان بأن الجانبين اتفقا «على التناوب بينهما لرئاسة الحكومة، إذ ينصب غابي غانتز رئيساً لوزراء اسرائيل لمدة عامين ونصف العام، يليه لبيد للفترة المتبقية للولاية ومدتها سنة ونصف السنة».

وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي «انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية الوطنية العميقة».

وحتى مساء الثلثاء، امتنع غانتز عن خوض مواجهة كلامية قاسية مع نتانياهو، مكتفياً بانتقاد سياساته، ووصفه «بالوطني»، لكنه اضطر لنزع قفازاته استعداداً للقتال بعد سلسلة هجمات من جانب نتانياهو.

ورداً على هذه الهجمات المتكررة واستطلاعات رأي لم تكن مشجعة، وفق محللين سياسيين، قرّر غانتز الانقضاض خلال اجتماع عام لحزبه. فتحدث عن الأعوام التي أمضاها نتانياهو في الولايات المتحدة عندما كان يدرس وينهمك في عالم الأعمال بينما كان هو نفسه جندياً.

وقال: «بينما كنت أزحف من خلال الثقوب الموحلة مع الجنود شتاء وفي الليل الجليدي، غادرتَ أنت يا بنيامين نتانياهو إسرائيل لتحسين لغتك الإنكليزية وممارستها في حفلات استقبال راقية».

وأضاف أنه خلال 13 عاماً في السلطة، أصبح نتانياهو وحاشيته «مدمنين على ملذات السلطة والفساد والمتعة»، في إشارة إلى تحقيقات الفساد التي تستهدف رئيس الوزراء.

وأظهرت استطلاعات للرأي أن حزب «مناعة لإسرائيل» و«يوجد مستقبل» وأحزاب الوسط واليسار ستحصد 61 مقعداً في الكنيست، في مقابل 59 لمعسكر اليمين المتطرف الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وأصبحت القائمة الموحدة الجديدة «قائمة الجنرالات»، إذ تضم الجنرال غانتز ووزير الدفاع السابق موشي يعالون ورئيس الأركان السابق غابي أشكينازي، وهي شخصيات تشكل عامل جذاب في المجتمع الاسرائيلي الذي ينظر الى الجيش على أنه صمام الأمان.

ورد نتانياهو في شريط فيديو نشره حزبه «الليكود» على غانتز قائلاً: «عار عليك يا بيني غانتز»، معدداً نقاط قوته العسكرية ومتوقفاً عند إجادته اللغة الإنكليزية المفيدة جداً لإسرائيل.

وتابع وسط خلفية مجموعة من الصور باللونين الابيض والأسود تظهره أثناء تدريبات مع القوات الخاصة التي كان منضوياً في صفوفها «إنك تشن هجمات ضدي وقد توليت قيادة العديد من العمليات وراء خطوط العدو، وأصبت بجروح خلال عملية إطلاق سراح رهائن طائرة سابينا (...) لقد خاطرت بحياتي أكثر من مرة من أجل بلدنا».

وقد أصيب نتانياهو بذارعه برصاص أحد الخاطفين أثناء اقتحام طائرة شركة «سابينا» كان خطفها فلسطينيون عام 1972.

وتتميز الحملات الانتخابية الإسرائيلية بشراستها، والحملة الحالية لانتخاب نواب الكنيست ليست استثناء.

ويقول المحلل السياسي حنان كريستال للإذاعة العامة «نتقاتل من أجل التاج ونصبح قذرين، إنها ملاكمة تايلاندية خالية من القواعد، نوجه ضربات تحت الحزام».

ويرى المحلل أن غانتز الذي أطلق حملته في 29 كانون الثاني (يناير)، يحاول أن «يظهر لليمين أنه لا يخاف نتانياهو».

ويجهد الليكود لإثبات أن غانتز من اليسار، بينما هو مصنّف إلى حد ما في يمين الوسط، وأنه ضعيف.