شكرا لقرائتكم "الوفاء للمقاومة": لتفاهم حكومي يرسم برنامجا تتحدد فيه الاولويات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 5 ساعات في 22 فبراير 2019 - اخر تحديث في 21 فبراير 2019 / 23:05

دعت كتلة "الوفاء للمقاومة" الى "تفاهم حكومي يرسم برنامجا تتحدد فيه الاولويات التي ينبغي العمل على انجازها لابعاد البلاد عن خط المخاطر من جهة وللشروع في انجاز المشاريع الملحة وتأمين الخدمات الضرورية للمواطنين من جهة أخرى". وقالت في بيان بعد اجتماعها برئاسة النائب محمد رعد: "منح المجلس النيابي ثقته الوازنة لحكومة "الى العمل "، معربا بوضوح عن استعداده الكامل للتعاون من أجل النجاح في تحقيق الانجازات المأمولة وتلبية تطلعات اللبنانيين لتأمين البنى اللازمة والخدمات المتناسبة مع العيش الكريم".



واضافت: "باجماع واضح فرض عنوان "التصدي للفساد" نفسه بندا اولا ملازما للاداء الحكومي المطلوب وكاشفا في الوقت عينه عن حجم الوجع والتذمر من الهدر والفساد اللذين يؤرقان المواطنين على مدى تنوعهم الطائفي والمناطقي والسياسي، ومعبرا في اللحظة ذاتها عن تراجع خطير في متابعة الدولة ومؤسساتها للبنانيين واوضاعهم المعيشية الصعبة وتدهور مستوى رعايتها لمطالبهم وحاجاتهم الامر الذي دفع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الى التزام التصدي المنهجي لهذا الوباء والى تأكيد الالتزام الاخلاقي بمكافحته في كل مناحي السلطة ومؤسساتها وأجهزتها فضلا عن مناحي القطاع الخاص والشراكة التي يجيزها له القانون للاستثمار العام والاسهام في انعاش الحركة الاقتصادية والانمائية في البلاد".

ورأت الكتلة ان "خفض عجز الموازنة ضرورة وطنية ضاغطة، كما ان المعالجة النهائية لموضوع الكهرباء ومباشرة الحلول الصحية والمعتمدة دوليا لمعضلة النفايات وتراكمها تشكل نماذج لاولويات عملية، نأمل ان تتعهدها الحكومة بالسبل الملائمة والتي هي برأينا الاجدى نوعية والاقل تكلفة والابعد مدى في الانتاجية".

واذ لاحظت الكتلة "مؤشرات مشجعة في انطلاقة عمل عدد من الوزراء، فإنها تلفت انظار الوزراء كافة الى ان المواطنين يتابعون كل ما يتصل بمصالحهم ويترقبون بفارغ الصبر توفير الخدمات لهم وتيسير آليات الوصول الى حقوقهم"، آملة ان "يتحرى الوزراء الدقة في اعتماد البرامج والمرونة في الاجراءات والحرص على انجاز المشاريع الحيوية ضمن صلاحيات وزاراتهم بما يعزز ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها".

وايدت الكتلة دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى الاسراع في فتح دورة استثنائية للمجلس، كسبا للوقت وانفاذا لمبدأ تعاون السلطات وخصوصا في هذه المرحلة التي تتطلب من المؤسسات الدستورية جهودا متكاملة للنهوض بمسؤولية البلاد".

واشارت الكتلة الى انه "تتابع المعطيات التي ترد حول محاولات العدو الاسرائيلي التسلل الى بعض مخزوننا النفطي بالطرق والاساليب المنتهكة لسيادتنا... ان الدولة اذ تقوم بما من شأنه أن يمنع العدو عن القيام بمثل هذه المحاولات، فانها تمتلك كل الحق القانوني كما تمتلك أيضا من خلال ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة القدرات التي تتطلبها مهمة حماية السيادة الوطنية في مياهنا الاقليمية".

ورأت الكتلة ان "الموقف الامريكي السلبي من حزب الله والذي يحرص السفراء الامريكيون على تكراره عقب لقاء اي مسؤول في لبنان، هو موقف مرفوض ومدان ويمس بالسيادة الوطنية ويتنكر لحق مشروع ومثبت في القانون الدولي، وهو حق الدفاع عن النفس ومقاومة كل تهديد او عدوان، وينحاز بغير وجه حق الى كيان ارهابي يواصل احتلاله لاراض لبنانية ويمعن يوميا في انتهاك السيادة اللبنانية.