شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: وصول 2200 شخص فارين من شرق جبل مرة لجنوب دارفور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الأمم المتحدة، وصول 2200 شخص إلى مخيم عطاش للنازحين قرب مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور بالسودان، فارين من شرق "جبل مرة" .
وأوضح تقرير لمكتب الأمم للمتحدة للشئون الإنسانية بالسودان (أوتشا) ، الخميس أن النازحين فروا من منازلهم إلى مناطق جبلية، ومن ثم إلى مخيم "عطاش"، مبرزا أنهم لم يكن لديهم مأوى وماء وغذاء وخدمات صحية، ولم تكن هناك إمكانية للوصول إليهم فى المناطق الجبلية التى نزحوا إليها بداية.
وأعلنت الأمم المتحدة - فى يونيو الماضى - نزوح أكثر من 8 آلاف و900 شخص من شرق وجنوب "جبل مرة".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: وصول 2200 شخص فارين من شرق جبل مرة لجنوب دارفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.