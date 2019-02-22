شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: عودة رعايانا النازحين فى سوريا تتم تحت إشرافنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، الخميس، أن عودة النازحين العراقيين فى سوريا تتم بإشرافها وبالتنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين ومفوضية حقوق الإنسان والجهات الأمنية والحكومية الأخرى.

وقالت القيادة - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إنها تتابع تطور الأحداث فى المنطقة الحدودية العراقية-السورية وتداعياتها الأمنية المحتملة على الوضع الأمنى الداخلى للعراق، مؤكدة استنفار مواردها العسكرية كافة فى هذه المنطقة من خلال الرصد والمراقبة لمواجهة كل التداعيات المحتملة لمنع تسلل العناصر الإرهابية بشكل منفرد وصد أى تعرض على القوات المرابطة.

وشددت القيادة على عدم التهاون فى مسألة محاربة الإرهاب والقضاء عليه ومنع تأثيره على الوضع الأمنى الداخلية وأنها من أولوياتها القصوى، نافية وجود عودة جماعية لسكان مخيم الهول والأراضى السورية.

وأشارت القيادة إلى أن البت بموضوع عودة النازحين العراقيين من مخيم الهول يخضع للدراسة والتمحيص لاتخاذ القرار المناسب أمنيًا وإنسانيًا، ونشرت عدد من وسائل الإعلام أنه تم بدء نقل سكان مخيم الهول فى سوريا إلى العراق.