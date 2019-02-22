شكرا لقرائتكم خبر عن سائق خاص يشنق نفسه داخل مقر سكنه في جدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - جدة:

باشرت النيابة العامة التحقيق في قضية وفاة سائق خاص من جنسية آسيوية بعد شنق نفسه داخل مقر سكنه بحي السامر في محافظة جدة.

وكانت الجهات الأمنية، قد تلقت، بلاغًا يفيد بالعثور على السائق من الجنسية الآسيوية، منتحرا عن طريق تعليق نفسه، في مقر سكنه في حي السامر، بمحافظة جدة.

وعلى الفور، باشرت الجهات الأمنية والهلال الأحمر موقع البلاغ، وبعد الكشف عليه من قِبل الفرق الإسعافية، اتضح أنه فارق الحياة، وتم إعداد محضر بالواقعة، وتسليم ملف القضية إلى مركز شرطة السامر لإكمال التحقيقات.