ضبط كميات من «التنباك» داخل سيارة بطريق «بيشة- رنية» (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكن أفراد الضبط الأمني بجمعور التابع لشرطة النقيع، على طريق بيشة – رنية، من ضبط سيارة من نوع ” دينا ” محملة بتنباك ومواد تضاف إليه مجهولة المصدر محملة. وقامت الجهات الأمنية بمركز جمعور بتسليم المضبوطات للجهات المعنية لإكمال الإجراءات المناسبة. يأتي ذلك خلال بعد أقل من يومين لضبط 8 مركبات محملة بمواد غذائية منتهية الصلاحية وفاسدة، وأدوات تجميل مجهولة المصدر، وخلطات وأعشاب غير صالحة للاستهلاك، ومواد ممنوعة من هيئة الغذاء والدواء، وقطع غيار مجهولة.

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