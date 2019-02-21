شكرا لقرائتكم خبر عن المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا قلقة بشأن التطورات فى حقل الفيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا اليوم الخميس إنها قلقة بشأن التطورات فى حقل الفيل النفطى الواقع فى جنوب غرب البلاد بعد أن قالت قوات متمركزة فى الشرق إنها سيطرت على الحقل. وقال متحدث باسم المؤسسة إنها قلقة بشأن التطورات قرب حقل الفيل وتراقب الوضع عن كثب لضمان سلامة موظفيها.

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