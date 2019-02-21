تعليقا على زيارة نتنياهو... المغرب مجددا: الرباط لا ترد على الشائعات

قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في جواب على سؤال للموقع الإلكتروني "اليوم 24"، خلال الندوة الصحفية، التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الخميس "أؤكد أن المغرب لا يرد على الشائعات".

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يأتي ذلك بعدما قالت "القناة 13" الإسرائيلية، قبل أيام، إن نتنياهو التقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.وقالت القناة إن اللقاء كان سريا، وجرى في نيويورك خلال وجود نتنياهو هناك، للمشاركة في اجتماع الهيئة العامة للأمم المتحدة، مضيفة أن نتنياهو عرض على بوريطة التعاون في محاربة إيران، وطلب منه التقدم باتجاه تطبيع العلاقات بين البلدين.وسبق لمصطفى الخليفي تجديد رفضه أو نفيه لما نشر في وسائل الإعلام العبرية، بأن نتنياهو سيزور المغرب، حيث جدد تصريحه بأن الأمر "مجرد شائعات"، وهو ما سبق أن صرح به خلال الندوة الصحفية لاجتماع الحكومة المغربية، في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، فضلا عن نفيه اليوم، الخميس.

يشار إلى أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في نسختها الإنجليزية، قد نشرت مساء أمس، الأربعاء، أن نتنياهو سيزور المغرب، قبيل الانتخابات المقرر إجراؤها في إسرائيل، في التاسع من شهر أبريل/ نيسان المقبل.