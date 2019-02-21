الجيش اليمني يتقدم شرق صعدة ويقترب من قطع أحد أهم خطوط إمداد "أنصار الله"

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القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض وعدن، عن قائد لواء التحرير العميد عبد الله دغيش، قوله إن:

"لواء التحرير سيطر على ما تبقى من سلسلة جبال رشاحة والخط الأسفلتي المؤدي إلى آل أبو جبارة في مديرية كتاف شرق صعدة، والتحم مع لواء التوحيد الذي يخوض معارك في عمق المديرية".

وأكد العميد دغيش على أهمية التقدم من الناحية العسكرية حيث يقوم بتأمين خطوط إمداد الجيش في كتاف.

وأشار إلى:"اقتراب القوات من قطع خط إمداد مليشيا الحوثي في محجوبة الذي يعتبر أهم خطوط إمداد صعدة".

وينفذ تحالف عسكري تقوده السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، عمليات لدعم الجيش اليمني الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.