شكرا لقرائتكم ايران تُفرج عن 3 أردنيين دخلوا مياهها الإقليمية خطأ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عمّان - أ ف ب | منذ 18 ساعة في 21 فبراير 2019 - اخر تحديث في 20 فبراير 2019 / 22:09

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أمس أن السلطات الإيرانية قررت الإفراج عن 3 أردنيين كانت احتجزتهم منذ نحو شهرين لدخولهم مياه إيران الاقليمية عن «طريق الخطأ» حين كانوا في رحلة صيد في الإمارات.



وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة إن وزارة الخارجية الإيرانية «أبلغت القائم بالأعمال بالإنابة في سفارتنا في طهران بقرار السلطات الإيرانية الإفراج عن المواطنين الأردنيين الثلاثة الذين كانوا دخلوا عن طريق الخطأ إلى المياه الإقليمية الإيرانية أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي».

وأضاف في بيان أن «قرار الإفراج تضمن الاكتفاء فقط بفرض غرامة مالية على المواطنين الثلاثة كمخالفة على الدخول وممارسة الصيد البحري غير المشروع داخل المياه الإقليمية الإيرانية، وكتعويض مالي عما لحق بالقارب الأمني الإيراني من أضرار».

وأشار إلى أن سفارة الأردن في طهران «تعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية الإيرانية الآن لدفع الغرامات المطلوبة، واستلام المواطنين الأردنيين الثلاثة وتأمين رحلة عودتهم إلى ذويهم بالسرعة الممكنة». وكان رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة دعا السلطات الايرانية الى إطلاق سراح الأردنيين الثلاثة.

وتطرق خلال اجتماع مع السفير الإيراني محبتي فردوسي بور، بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيراً في عمّان إلى المسألة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (بترا). وأعلن الأردن في 2 كانون الثاني (يناير) الماضي أن السلطات الايرانية تحتجز 3 مواطنين دخلوا مياه إيران الاقليمية عن «طريق الخطأ» عندما كانوا في رحلة صيد في المياه الإماراتية مع أصدقاء من جنسيات عربية أخرى، هم إماراتي ومصريان.