شكرا لقرائتكم كيم الثالث يقصي «الحرس القديم» قبل قمة هانوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - سيول، هانوي - رويترز، أ ف ب - | منذ 18 ساعة في 21 فبراير 2019 - اخر تحديث في 20 فبراير 2019 / 22:18

أفادت وكالة «رويترز» بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أقصى ديبلوماسيين مخضرمين عن المحادثات التي تجريها بلاده مع الولايات المتحدة، في ظلّ معلومات عن انشقاقات واتهامات بالتجسس، قبل أسبوع من قمة ثانية ستجمعه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في هانوي.



ونقلت عن مسؤولين وخبراء في كوريا الجنوبية ان كيم أقصى ديبلوماسيين ومسؤولين بارزين، عملوا خلال عهدَي والده وجده، وكلّف مستشارين أصغر سناً أداء مهماتهم، في إطار استعداده للقاء ترامب.

وفي أبرز هذه التغييرات، عيّن الزعيم الكوري كيم هيوك تشول، وهو مسؤول غير معروف، لقيادة فريق العمل في المحادثات مع الموفد الأميركي ستيفن بيغون. وقال مسؤول كوري جنوبي إن كيم هيوك تشول يعمل في لجنة شؤون الدولة التي يرأسها كيم الثالث، علماً انه كان سفيراً لدى إسبانيا التي طردته عام 2017 بعد تنفيذ بيونغيانغ اختبارات نووية وصاروخية.

وحلّ كيم هيوك تشول مكان نائب وزير الخارجية تشوي سون هوي الذي قاد المفاوضات في الفترة التي سبقت أول قمة جمعت ترامب بكيم، في سنغافورة في حزيران (يونيو) الماضي.

وذكر المسؤول أن ترقية كيم هيوك تشول تعود في جزء منها إلى انشقاق تاي يونغ هو، نائب السفير السابق لدى بريطانيا، عام 2016، واختفاء الديبلوماسي البارز جو سونغ جيل في إيطاليا أخيراً.

ونقلت «رويترز» عن مصدرَين إن ارتياب كيم الثالث في الديبلوماسيين المخضرمين تفاقم، اذ أن هان سونغ ريول الذي كان نائباً لوزير الخارجية مسؤولاً عن العلاقات مع الولايات المتحدة حتى مطلع العام الماضي، أُقصي نتيجة اتهامات بالتجسس للولايات المتحدة.

وأفادت الوكالة بأن كيم هيوك تشول وصل هانوي أمس، مع وفد يضمّ 6 كوريين شماليين، قبل قمة كيم - ترامب المرتقبة يومَي الأربعاء والخميس المقبلين. واضافت أن فيتنام تستعد لوصول كيم الثالث إليها بالقطار. وقد يستغرق الأمر يومين ونصف يوم على الأقل، لقطع آلاف الكيلومترات بالقطار من بيونغيانغ إلى فيتنام مروراً بالصين.

إلى ذلك، أعرب ترامب عن أمله بأن تتيح قمة هانوي تحقيق تقدّم في ملف «نزع السلاح النووي»، مضيفاً: «ستكون هذه ثاني قمة، أشياء كثيرة يمكن أن تأتي منها، على الأقل آمل بذلك». واستدرك: «لست مستعجلاً، فالعقوبات مفروضة. طالما أنه ليست هناك تجارب (نووية أو صاروخية)، لست مستعجلاً. إذا نُفذت تجارب تلك قصة أخرى». وتابع: «كوريا الشمالية يمكن أن تكون قوة اقتصادية هائلة، لدى نسوية الأمر. موقعها بين روسيا والصين وكوريا الجنوبية لا يُصدّق».

وتحدث ترامب هاتفياً مع نظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن الذي أعرب عن استعداد بلاده لاستئناف مشاريع اقتصادية مشتركة مع الشمال، بوصفه «إحدى الوسائل التي يمكن لكوريا الجنوبية من خلالها تخفيف العبء عن الولايات المتحدة» و»مساعدة كوريا الشمالية على المضيّ في نزع سلاحها النووي»، تمهيداً لـ«إرساء سلام دائم» في شبه الجزيرة الكورية.