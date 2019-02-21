شكرا لقرائتكم وصول مساعدات روسية إلى فنزويلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - موسكو، كراكاس - أ ب، أ ف ب - | منذ 18 ساعة في 21 فبراير 2019 - اخر تحديث في 20 فبراير 2019 / 22:25

أفادت وكالات روسية للأنباء بأن شحنة من الأدوية والمعدات الطبية الروسية وصلت إلى فنزويلا. لكنها لم تذكر الحجم الكلّي للشحنة أو التفاصيل الخاصة بما تحتويه. وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تحدث عن وصول 300 طنّ من المساعدات الروسية.



جاء ذلك بعدما أعلن الجيش الفنزويلي حال «تأهب» على حدود البلاد، مجمداً الرحلات الجوية والبحرية مع الجزر الهولندية الثلاث كوراساو وأروبا وبوناير، قبل وصول شحنة مساعدات إنسانية.

وكان زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي نصّب نفسه رئيساً موقتاً واعترفت بشرعيته نحو 50 دولة، تعهّد إدخال المساعدات من نقاط مختلفة السبت المقبل، «بطريقة أو بأخرى»، على رغم محاولات الجيش منعها. ويتواصل تخزين المساعدات في كولومبيا قرب الحدود مع فنزويلا، ويعتزم غوايدو إدخالها عبر الحدود مع البرازيل وكوراساو الواقعة قبالة سواحل فنزويلا.

وقال وزير الدفاع فلاديمير بادرينو: «إن القوات المسلحة ستبقى منتشرة ومتأهبة على الحدود، لتجنّب أي انتهاك لسيادة الأراضي. نؤكد طاعة وولاءً لا يتزعزعان» لمادورو. وأضاف أن الجيش لن يسمح بـ«ابتزازه» من خلال «حزمة من الأكاذيب والتلاعب»، بعدما حذر غوايدو من أن 300 ألف شخص يواجهون خطر الموت، في حال عدم وصول المساعدات. وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب القادة العسكريين الفنزويليين من انهم قد «يخسرون كل شيء»، اذا رفضوا دعم غوايدو. لكن بادرينو رفض تهديدات ترامب «المغرور».

في المقابل، أعلن نائب الملحق العسكري الفنزويلي لدى الأمم المتحدة العقيد بيدرو خوسيه شيرينوس دعمه لغوايدو، قائلاً في تسجيل مصوّر بُثّ على مواقع للتواصل الاجتماعي إنه «في عصيان مطلق وتام لحكومة نيكولاس مادورو غير الشرعية».

الى ذلك، نفى وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز إعلان ترامب أن هافانا أرسلت قوات عسكرية إلى كراكاس لحماية مادورو، واصفاً اتهاماته بأنها «خسيسة».