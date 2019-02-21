شكرا لقرائتكم العراق: اقتراحات لحل أزمة وزارة الداخلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بغداد - عمر ستار | منذ 18 ساعة في 21 فبراير 2019 - اخر تحديث في 20 فبراير 2019 / 22:31

تواصل اللجان المشكلة من تحالفي «الفتح» و»سائرون» في العراق اجتماعاتها لبحث استكمال تشكيل الحكومة، خصوصاً الاتفاق على اسم المرشح لوزارة الداخلية. وعلمت «الحياة» من مصدر مطلع على الاجتماعات أن «اللجان تبحث حالياً بعض الاقتراحات التي من شانها استبدال مرشح الفتح فالح الفياض، اذ لا يزال تحالف سائرون يعترض بشدة على ترشيحه». وأوضح المصدر أن من بين الاقتراحات «تعيين الفياض نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الامن أو تسليمه وزارة الامن الاوطني، بعد استحداثها ودمجها مع مستشارية الأمن الوطني». وأشار إلى أن تحالف «سائرون» الذي يرفض تسلم الفياض أي منصب أمني كونه شخصية حزبية «استفتسر عن مصير باقي مناصب الفياض في حال تم الاتفاق على تسلمه منصب ترضية اخر».



ويشغل الفياض حاليا ثلاثة مناصب رسمية هي رئيس لجهاز الامن الوطني ورئس هيئة «الحشد الشعبي» ومستشار الامن الوطني.

ورجح النائب عن تحالف «الفتح» ثامر ذيبان أن تحسم اللجان ملف التشكيلة الحكومية قبل انتهاء العطلة التشريعية للبرلمان. وقال إن «اللجان التفاوضية بين تحالفي الفتح سائرون تواصل اجتماعاتها للتوصل إلى نتيجة نهائية بشأن المرشحين». وأوضح أن «اللجان ستتفق على شخصيات يتم ترشحيها لوزارات الداخلية والدفاع والعدل من اجل تقديمها الى التصويت»، مؤكداً أن «اللجان المشكلة بين التحالفين تعملان ايضاً على ملف مجالس المحافظات».