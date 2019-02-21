شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش: زيارة محمد بن سلمان لباكستان والهند تؤكد ثقل السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أن هناك مشكلة جوهرية في الاستراتيجية القطرية للخروج من الأزمة، مشيرا إلى أن تبنى الملف اليتيم في المحافل الدولية لم يكن ناجحا، حيث أتضح للدوحة أن لتأثير منصاتها الإعلامية حدود، أما المرحلة الحالية المتمثلة في تبني الملف القانونى والحقوقى فستفشل كما فشلت الجهود السابقة.

وأضاف أنور قرقاش: "والمتابع لزيارات الأمير محمد بن سلمان التاريخية لباكستان والهند فلا يغيب عن ناظره ثقل السعودية وحجم دورها، ولا شك ان الدوحة تدرك ذلك وهي تراقب ابعاد هذه الزيارات وتعلم أن مواطنيها يلومونها على سياسة أقصتها من جذورها ومحيطها".





يذكر أن الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى، بدأ خلال الأسبوع الجارى جولة خارجية لزيارة عدد من الدول الأسيوية، حيث بدأ بزيارة باكستان، ومن ثم الهند، وصولا إلى زيارته الحالية للصين.