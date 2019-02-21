نائب امير منطقة مكة يزور ابن حميد

الخليج - خالد الهديبي زار نائب امير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الامير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز عصر اليوم الخميس الشيخ فيصل بن سلطان بن جهجاه بن حميد بمنزلهم بمركز عشيرة بمحافظة الطائف التقى سموه خلالها بابناء الشيخ سلطان بن جهجاه بن حميد رحمه الله وعدد من اعيان واهالي مركز عشيرة

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