مصادر تؤكد: دراسة لإعفاء المرابطين من قروض #الصندوق_العقاري

صحيفة الخليج الالكترونية

أكدت مصادر، أنه تم تشكيل لجنة من جهات حكومية عدة تشمل صندوق التنمية العقارية والجهات العسكرية ووزارة المالية ومجلس الغرف التجارية والصناعية لدراسة إعفاء العسكريين المرابطين والمشاركين في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل من سداد ما تبقى عليهم من قروض لصندوق التنمية العقارية.

وطبقا للمعلومات فإن اللجنة طلبت تزويدها بأسماء منسوبي الجهات العسكرية من العسكريين المشاركين في عاصفة الحزم السابقين والحاليين من تاريخ 21/6/1436 هـ المقترضين من صندوق التنمية العقارية بكافة برامجه لرفعها لجهات الاختصاص.وفقا لـ”عكاظ”.