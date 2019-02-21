شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» يحذر من «أيام برد العجوز».. ويوضح سبب التسمية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذَّر الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، من “أيام العجوز” التي ستبدأ بعد ستة أيام – بمشيئة الله-، وتتميز بموجات برد قصيرة وفجائية، وتكون في نهاية موسم البرد.

وقال المسند، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن أيام العجوز، سبعة أيام تبدأ من 26 فبراير حتى 4 مارس، لافتًا إلى أن أسماء الأيام السبعة هي “صنبر، وبر، أمر، مؤتمر، صن، معلل، صطفئ الجمر”.

وأوضح أن سبب تسميتها بذلك الاسم “لأن العجائز تكرهها لشدة بردها وخوفها من أن تهلكها، وقيل إنها تأتي في عجز الشتاء أي أواخره”.

وتابع: “قيل إن عجوزًا حذرت قومها من أن موسم البرد لم ينته بعد، وحذرتهم أن يجزوا أصواف أغنامهم، ولكن القوم لم يسمعوا نصيحتها، وجزوا أصواف أغنامهم، على اعتبار أن فصل الربيع بدأ وفصل الشتاء ولى”.