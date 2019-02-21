المنيع يؤكد: لا يجوز نبش قبور الموتى إلا لمصلحة خاصة أو عامة

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، عدم جواز نبش قبور الموتى إلا لمصلحة خاصة تتعلق بالميت، أو مصلحة عامة يراها ولي الأمر.

وتفصيلاً، قال في برنامج فتاوى على القناة السعودية الأولى، عن السبب الذي يجوز فيه نبش قبر الميت: “لا يجوز نبش قبر الميت إلا لمصلحة، سواء كانت مصلحة خاصة بالميت، أو مصلحة عامة، يراها ولي الأمر، كنبشه للتحقق من أن يكون قُتل، أو هناك اتهام بالقتل، أو هناك اتهام بالتسبب في موته، ونحو ذلك.. ويُنبش للتحري عن أسباب هذا القتل، أو للتحقيقات، وما يتعلق بمجريات الأمن، ونحو ذلك.. فهذا لا بأس له.

وأشار الشيخ المنيع إلى أن الصحابي جابر بن عبدالله – رضي الله عنه وأرضاه – قُبر أباه ومعه اثنان في قبر واحد؛ فنبش قبر أبيه، وجعله في قبر مستقل به.