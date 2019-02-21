شكرا لقرائتكم خبر عن تستمر 7 ساعات.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية متوقعة على الباحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات العقيق, وبلجرشي, والمخواة والأجزاء المجاورة، تبدأ من الساعة الـ 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة 7 مساءً.

من جهتها دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.