الان تتابع اعتقال صبي بعمر 11 عاما لعدم “وقوفه” أثناء قسم الولاء بأمريكا #صباح_الخميس والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
عتقل صبي بعمر 11 عاماً في مدينة ليكلاند بولاية فلوريدا الأمريكية بعد عدم وقوفه أثناء قسم الولاء.
فيما أعربت والدة الطفل عن انزعاجها الشديد من طريقة تعامل السلطات مع موقف ابنها، وقالت: “أشعر بأنه كان يجب عليهم التعامل مع الأمر بطريقة مختلفة”.
ووفق شرطة ليكلاند، فقد وجهت للطفل اتهامات بـ”عرقلة وظيفة المدرسة، ومهاجمة ضابط دون عنف”.
بينما أوردت المنطقة التعليمية أن الطالب اعتقل بسبب اختياره عرقلة الفصل و”توجيه تهديدات”، بعد رفضه الوقوف أثناء قسم الولاء.
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