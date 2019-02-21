الكحول يحصد أرواح الآلاف في فرنسا سنويا

كشفت الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا، الثلاثاء، عن تسبب استهلاك الكحول بوفاة نحو 41 ألف حالة سنويا، وفقا للعين الإخبارية.

وتعد الكحول ثاني أسباب الوفيات الممكن تفاديها بعد التبغ، مع 7% من الوفيات الإجمالية عند الأشخاص الذين تخطّوا الـ15 عاما في 2015، بحسب ما بيّنت هذه الدراسة التي طرحتها الوكالة في نشرتها الأسبوعية لعلم الأوبئة.

وحسب بيانات سابقة من هذا النوع تعود إلى عام 2009، كانت الوفيات المرتبطة بالكحول تشمل 49 ألف حالة.

ويعزى هذا الانخفاض "بجزء كبير منه إلى تراجع الوفيات الناجمة عن أسباب مرتبطة بتناول الكحول من جهة، فضلا عن تراجع الاستهلاك من 27 إلى 26 جراما في اليوم الواحد خلال هذه الفترة من جهة أخرى"، بحسب ما أفاد القيّمون على هذه الأعمال.

وتشتدّ وطأة هذه المشكلة عند الرجال خصوصا (11% من الوفيات) مقارنة بالنساء (4%).

وهذا "العبء الصحي" أثقل في فرنسا مما هو في البلدان المجاورة، حتّى لو كانت المقارنة في هذا الصدد دقيقة بسبب اختلاف طرق الإحصاء، بحسب ما أشار إليه معدّو الدراسة.

وتسبب الكحول مثلا بـ6.8% من الوفيات عند الرجال و3.3% عند النساء في اسكتلندا، مقابل 5% و1.4% في سويسرا و3% و2% في إيطاليا.

وتستند هذه الدراسة إلى عيّنة من 20 ألف شخص، فضلا عن مبيعات المشروبات الكحولية.

وحلّل القيّمون عليها الأرقام بحسب أسباب الوفيات التي تفاقم الكحول من خطورتها، وخلصوا إلى أن استهلاك الكحول تسبّب في عام 2015 بنحو 16 ألف وفاة بالسرطان، و9900 بأمراض القلب والأوعية الدموية، و6800 حالة نتيجة أمراض في الجهاز الهضمي، فضلا عن 5400 حالة سببها خارجي كحادث أو انتحار.