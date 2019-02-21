ولي العهد السعودي يصل إلى الصين في زيارة رسمية

اسماء السيد - بكين: وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان صباح اليوم (الخميس)، إلى بكين في زيارة رسمية إلى الصين ضمن جولته الآسيوية.

وكان في استقبال ولي العهد السعودي لدى وصوله نائب رئيس المجلس الاستشاري والسياسي في جمهورية الصين الشعبية خي لي فونغ، والسفير السعودي لدى الصين تركي الماضي، والسفير الصيني لدى المملكة لي هوا شين، وعدد من المسؤولين.

ولي العهد السعودي يختتم زيارته للهند

وبعث الأمير محمد بن سلمان برقية شكر للرئيس الهندي رام ناث كوفند، إثر مغادرته الهند بعد زيارة رسمية استمرت يومين.

وجاء في رسالة ولي العهد للرئيس الهندي: "يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة. فخامة الرئيس، لقد أسهمت هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا الصديقين في المجالات كافة، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح بلدينا الصديقين. متمنياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبكم الصديق استمرار التقدم والرخاء.. وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري".

كما بعث ولي العهد السعودي برقية شكر لرئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.

وقال الأمير محمد بن سلمان مخاطباً رئيس وزراء الهند: "يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لدولتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة. لقد أكدت المباحثات التي عقدتها مع دولتكم على متانة العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا، وأهمية العمل على تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، على النحو الذي يحقق مصلحة بلدينا وشعبينا الصديقين.

متمنيا لدولتكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبكم الصديق استمرار التقدم والرخاء.. وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري".