كوالكوم تنجح في إنتاج معالجات الجيل الثاني لشبكات 5G

يبدو أن شركة كوالكوم Qualcomm الأمريكية الرائدة في مجال صناعة معالجات الهواتف الذكية لن تنتظر حتى يتم اعتماد استخدام الأجيال الأولى من الهواتف الذكية التي تدعم تقنية الجيل الخامس "5G" رسميا حول العالم.

وبحسب موقع theverge.com، أعلنت شركة كوالكوم Qualcomm بشكل رسمي عن معالجها الأحدث على الإطلاق "سناب دارجون إكس 55" Snapdragon X55 5G الذي سيتم استخدامه لدعم الجيل المستقبلي للهواتف الذكية التي ستعمل باستخدام تقنية الجيل الخامس "5G" في جيلها الثاني، وفقا للعين الإخبارية.

ورغم أن الجيل الثاني من شبكات الـ5G لا يزال أمرا بعيد الحدوث، خاصة أن الجيل الأول من التقنية نفسها لم يتم اعتماده بعد بشكل رسمي حتى الآن، لكن شركة كوالكوم Qualcomm أوضحت أن معالجها "سناب دارجون إكس 55" الأكثر تطورا سيعمل على توفير أقصى سرعة تحميل للهواتف الذكية المستقبلة التي ستصل إلى 7 جيجابايت في الثانية مقارنة بـ5 جيجابت لمعالج "إكس 50" الذي سيتم اعتماده في الهواتف الذكية المستخدمة لتقنية الجيل الخامس "5G" التي ستصدر خلال الأشهر المقبلة.

كما ستتميز معالجات "سناب دارجون إكس 55" بجعل الاتصال اللاسلكي الخاص بالهواتف الذكية أكثر كفاءة بجانب التطور الكبير في دعم توفير الطاقة، ما يجعل البطارية تدوم لفترة أطول، وبفضل الهوائي الأحدث mmWave فإن المساحة الخاصة للبطاريات الكبيرة داخل أجهزة الهواتف الذكية الداعمة للعمل بالجيل المطور من تقنية الجيل الخامس "5G" ستتناقص، وهو الأمر الذي سيميز الهواتف الذكية التي تدعم الجيل المطور من تقنية الجيل الخامس عن نظيرتها المنتظر طرحها في الأسواق والداعمة لأول أجيال تقنية الجيل الخامس "5G".

ولعل أهم ما ستتميز به معالجات "سناب دارجون إكس 55" أنها لن تعمل فقط على أجهزة الهواتف الذكية، فتطورها الكبير -بحسب شركة كوالكوم- سيجعلها متواجدة داخل الأجهزة الأخرى مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة.