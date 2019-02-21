شكرا لقرائتكم خبر عن طقس بارد نسبيا على معظم مناطق البحرين معتدل بوجه عام خلال النهار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية أن الطقس فى المملكة اليوم الخميس سيكون بارد نسبيا، لكنه معتدل بوجه عام خلال النهار. الرياح شمالية غربية إلى شمالية من 5 إلى 10 عقدة، وتصل من 10 إلى 15 عقدة خلال النهار. ارتفاع الموج: من قدم إلى 3 أقدام. درجة الحرارة العظمى 22 م الصغرى 12 م. الرطوبة النسبية العظمى 80 % الصغرى 30 %.

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