الروبوت يتولى نظافة محطات مترو دبي

صحيفة الخليج الالكترونية

بدأت دبي استخدام روبوت يتولى مهمة تنظيف محطات المترو.وقال مسؤولون في هيئة الطرق والمواصلات للصحفيين، أمس الأربعاء، إن الروبوت يمتلك حسّاسات تسّهل من مهمته بالتنقل بين المساحات والكشف عن المعوقات، حتى لايصطدم بها.وذكر المسؤلون أن الروبوت يُرشد في استهلاك المياه اللازمة للتنظيف التقليدي، مع توفر قدرة كبيرة على التعقيم، إذ تتم برمجته مسبقاً على عمليات وأنماط تنظيف الأرضيات، ليقوم بالعمل بشكل آلي دون الحاجة إلى التدخل البشري، كما يتميز بإمكانية تنظيف أرضيات وطوابق معقدة التصميم.

وأوضح محمد الأميري، مدير إدارة صيانة القطارات في الهيئة: هذه الحساسات تعمل بالليزر وتغطي دائرة قطرها 360 درجة، ويتميز الروبوت بالحجم المناسب للاستخدام في الأماكن العامة بسهولة ودون التسبب بإزعاج لمرتادي محطات المترو، إذ لا تزيد أبعاده على 135 سم للطول و90 سم للعرض مع ارتفاع يبلغ 128 سم، ويتسع خزان المياه لـ 90 ليتراً من المياه.وتابع الأميري قائلا: استخدام الروبوت لتنظيف محطات المترو هو بمثابة خطوة تجريبية، على أن يتم تطبيق المشروع في حال نجاح التجربة على نطاق أوسع في عدد كبير من المحطات.