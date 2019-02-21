شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توقعات طقس اليوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التى تؤثر على مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة و مكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية، و لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل و الصباح الباكر على أجزاء من شمال المملكة و المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي و الأوسط و جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين و نصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة وتتحول بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.